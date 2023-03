Os vereadores de Guarapari acabam de aprovar uma mudança na saúde de Guarapari. Eles aprovaram o projeto de lei da prefeitura, que vai levar o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), para dentro do hospital Cidade Saúde que o prefeito Edson Magalhães está construindo na entrada da Praia dos Adventistas.

De 2 teremos 1. Resumindo, a cidade já tinha um hospital infantil (HIFA), construído como solução para a morte de bebês em Guarapari e que estava funcionando desde 2014. Paralelo a esse, há muitos o prefeito Edson Magalhães constrói um hospital geral, chamado Cidade Saúde, sonho pessoal de décadas do prefeito, que sempre vem adiando a entrega alegando vários motivos.

Aprovado. Agora, faltando pouco mais de um ano para o fim do mandato de Edson Magalhães, os vereadores aprovam esse projeto que pode proporcionar a entrega do hospital Cidade Saúde ainda no mandato de Edson.

Os votos. O projeto de Lei de mudança de hospital foi aprovado por 13 votos a 2, sendo favoráveis os seguintes vereadores: Denizart Zaza, Dito Xaréu, Dr. Franz, Dr. Humberto, Fábio Veterinário, Kamilla Rocha, Leo Dantas, Marcelo Rosa, Max Junior, Oldair, Professor Luciano, Rosana Pinheiro, Sabrina Astori. O presidente Wendel Lima só votaria em caso de empates, mas mesmo sem votar, também se mostrou favorável ao projeto.

Contra. Foram contra essa mudança sem maiores discussões com a população, os vereadores Rodrigo Borges e Izac Queiroz.