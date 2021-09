Quatro crianças, sendo uma delas autista, foram resgatadas sob condições de maus-tratos dentro de uma casa na cidade de Barra de São Francisco. A criança autista, de 4 anos de idade, foi encontrada por policiais militares enquanto comia fezes de cachorro.

Todas as quatro crianças já foram resgatadas, passaram por atendimento médico e foram levadas a um abrigo da cidade. Os pais foram autuados em flagrante por maus-tratos, cárcere privado e lesão corporal.

O casal, após audiência de custódia, recebeu alvará de soltura. Entretanto, os pais das crianças terão que comparecer em Juízo para justificar suas atividades na última semana de cada mês, manter endereço de residência atualizado e ficarem afastados das crianças até a decisão da Vara de Infância.

O caso. No dia 29 de agosto, a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar da cidade para fazer acompanhamento, após a denúncia de que um casal estaria mantendo seus filhos em situações sub-humanas. Ao adentrarem o local, os policiais verificaram que havia muita sujeira e fezes de animais dentro da casa.

Aos militares, as crianças informaram que estavam sem se alimentar há vários dias e que só ficavam dentro de casa. O conselheiro do caso relatou que as crianças não tomavam banho há muito tempo, estavam com piolhos e extremamente magras. Uma das crianças mais novas não conseguia andar de tanta fraqueza.