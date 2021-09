Paisagens, fundo do mar e muita cor. Essas são as belezas exploradas na exposição “Raiz Tropical”. Pelas mãos do artista plástico, Roberto Almeida, as telas têm o objetivo de valorizar a beleza local e levar um pouco de cultura para os moradores da cidade. “Sempre gostei muito de ambientes tropicais e não é à toa que escolhi o município de Guarapari para viver. Essa é uma homenagem a cidade que tanto me acolheu “, disse.

De acordo com Roberto as artes são produzidas em madeira com efeito 3D. A técnica é livre e conta com um trabalho extremamente criativo. Ele ainda explica que a arte está presente na vida dele desde pequeno, mas foi em uma passagem nos Estados Unidos em 1987 que Roberto encontrou a verdadeira inspiração para o trabalho.

“Eu cheguei em Miami e trabalhei na área de construção civil, com vidros e até caseiro fui. Mas sempre gostei de arte. Foi aí que conheci o artista Alex Yanes e me apaixonei por essa arte em madeira. Essa sem dúvida foi a inspiração para o meu trabalho“, completou Roberto.

O trabalho do artista está exposto desde o dia 4 de setembro no Espaço Cultura Tzion Imóveis. Para o idealizador da exposição, Rogério Nogarol, a realização é uma solução proposta para a falta de um espaço voltado para a produção cultural no município. “Queremos fazer aqui um grande espaço cultural para o município. Outras exposições estão previstas para os próximos meses. E quem quiser ter o trabalho exposto no local pode entrar em contato com os organizadores”, explicou.

E para quem deseja participar da exposição as obras do artista ficam expostas no Espaço Cultural Tzion Imóveis até o dia 23 de setembro localizado na rua Joaquim da Silva Lima. Os organizadores convidam para um coquetel de lançamento do espaço às 19h nesta quinta-feira. A entrada é gratuita.

Por conta da pandemia o coquetel de lançamento será restrito aos familiares e amigos do artista, mas temos um número extra de convites aberto ao público.

Serviço:

Coquetel Lançamento Espaço Cultural Tzion – Exposição Raiz Tropical | por Roberto Almeida

Data: 23 de setembro (quinta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Av. Joaquim da Silva Lima, 298, Ed. Jacob Miranda, Loja 1, Centro – Guarapari

Telefone: (27) 99801 – 4141.