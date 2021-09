O Dia Nacional dos Surdos é comemorado no próximo dia 26 de setembro. Para comemorar a data o 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari recebeu a visita de um grupo de alunos do ensino público municipal portadores de deficiência auditiva. Na manhã desta quinta-feira (23) aproximadamente 16 pessoas, dentre crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, adultos intérpretes e professores puderam conhecer as instalações da Unidade e o seu funcionamento com um todo.

Na oportunidade foram apresentadas as atividades desenvolvidas por cada seção e uma apresentação de abordagem com o uso do cão policial Mike. Os visitantes prestaram uma homenagem ao Tenente Coronel Emerson Caus, comandante da Unidade – fazendo a interpretação de um louvor. Muito agradecidos pela receptividade os visitantes encerraram a visita após desfrutar de um singelo coffe breack.

A visita faz parte do projeto “Conhecendo o 10º batalhão”, uma iniciativa do Comando da Unidade, que, ao perceber o interesse da comunidade em visitar a sede do batalhão, criou protocolos para que as visitas ocorressem de forma segura respeitando as medidas de segurança da Covid-19. No próximo dia 29 de setembro comemora-se o Dia Nacional do Surdo

“Ficamos felizes com o interesse da comunidade em conhecer as instalaçoes da Unidade, em ver de perto um pouco da rotina operacional e administrativa de trabalho do policial militar. Nosso batalhão está de portas abertas para a população”, finalizou o comandante.

O soldado Carlos, integrante da Patrulha Escolar, acompanhou a visita interagindo com os visitantes. O militar está se capacitando para ser tradutor e intérprete de libras. Atualmente cursa o 6º período da faculdade de Letras-Libras.