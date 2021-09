Na tarde da última quarta-feira, cachorros sofreram ataque de abelhas em Guarapari e morreram em decorrência das picadas. Dois cães morreram, um segue internado e outra conseguiu se recuperar. O caso foi registrado por câmeras de videomonitoramento. As informações são do jornal A Gazeta.

A dona dos quatro cães, Thais Pacheco, contou que os animais residiam na casa do ex-namorado dela, e que ele estava no trabalho no momento em que os cachorros sofreram o ataque. O dono do imóvel, ao chegar em casa, avistou os cães passando mal. Alguns estavam desmaiados e outros, vomitando.