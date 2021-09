Nessa quarta-feira (22), foi realizada a medição de um novo galpão que será construído no espaço das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), em Cariacica. A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) será responsável pelo planejamento e execução das obras em parceria com a Central. A construção tem o intuito de oferecer um espaço ainda mais adequado e confortável aos comerciantes e clientes.

O espaço estabelecido, o Galpão das Flores, será utilizado para finalidades e produtos diversos. “Essa é mais uma importante realização para beneficiar os usuários da Ceasa-ES. A obra conta com o empenho pessoal do governador Renato Casagrande”, disse o diretor-presidente da Ceasa, Guilherme Gomes de Souza.

O novo galpão medirá aproximadamente 600 metros quadrados e os recursos são da ordem de R$ 500 mil. “Esse investimento realizado pelo Governo do Estado vai gerar bons resultados em prol do desenvolvimento e crescimento da Ceasa”, afirmou o diretor técnico operacional da Ceasa-ES, José Mansur Silva Malhame.