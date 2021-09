Um grupo de 12 pescadores sobreviveu ao afundamento do barco em que estavam, ao sair para pescar próximo a ilha da Escalvada em Guarapari. O resgate foi feito pela marinha e por outros pescadores que estavam próximos ao local do naufrágio.

O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã. Os bombeiros e a marinha foram acionados por pescadores que presenciaram o afundamento e ajudaram também no resgate. “Quando cheguei do lado do farol nós vimos um tambor, uma geladeira e muito óleo. E vimos que tinha alguma coisa errada. E vimos uma pessoa desesperada acenando. E resgatamos 7 pessoas. O resto foi resgatado pela marinha”, disse o pescador Luiz Antônio Gomes.

Ainda segundo ele o mar estava muito agitado. Um outro barco teria visto o naufrágio e não ajudou os pescadores. Todos os pescadores foram resgatados e estão em bom estado de saúde. O acidente será apurado pela Capitania dos Portos.