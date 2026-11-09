Duas atletas de Guarapari conquistam vaga na Seleção Capixaba de Natação

Duas jovens atletas de Guarapari estão entre os nomes selecionados para representar o Espírito Santo na 26ª edição dos Jogos Escolares da Juventude. Laryssa França, estudante da escola Ignêz Massad Cola, e Letícia Dias, da escola Presidente Costa e Silva, conquistaram vagas na Seleção Capixaba de Natação e participarão da competição nacional, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), entre novembro e dezembro.

As estudantes fazem parte da equipe de natação do Complexo Esportivo e Cultural Maurice Santos, onde treinam sob a orientação do professor mestre Rômulo Lyra. A convocação reconhece o desempenho e a dedicação das atletas, além do trabalho de preparação e incentivo à modalidade desenvolvido no município.

Para o secretário municipal de Esportes, Lennon Monjardim, a convocação demonstra a importância do incentivo e do investimento na formação de jovens atletas. “É muito gratificante ver nossas atletas alcançando esse reconhecimento e levando o nome de Guarapari para uma competição nacional. Essa conquista demonstra a importância do trabalho de formação desenvolvido no município e do incentivo ao esporte desde a base. Laryssa e Letícia são exemplos de dedicação e talento”, destacou.

O prefeito Rodrigo Borges também ressaltou a importância da conquista para o município. “É uma alegria ver jovens de Guarapari conquistando espaço em uma competição tão importante e representando o nosso Estado. Histórias como a de Laryssa e Letícia reforçam o valor do esporte na formação dos nossos estudantes, não apenas pelo desempenho nas competições, mas também pelas oportunidades, aprendizados e experiências que proporciona. Que essa conquista inspire outros jovens a acreditarem em seu potencial e seguirem no esporte”, afirmou.

A participação de Laryssa e Letícia na competição nacional representa mais um passo na trajetória esportiva das estudantes e reforça o potencial dos jovens talentos de Guarapari. A Prefeitura segue incentivando a prática esportiva e apoiando iniciativas que contribuem para a formação e o desenvolvimento de novos atletas no município.