Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Duas atletas de Guarapari conquistam vaga na Seleção Capixaba de Natação

Duas jovens atletas de Guarapari estão entre os nomes selecionados para representar o Espírito Santo na 26ª edição dos Jogos Escolares da Juventude. Laryssa França, estudante da escola Ignêz Massad Cola, e Letícia Dias, da escola Presidente Costa e Silva, conquistaram vagas na Seleção Capixaba de Natação e participarão da competição nacional, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), entre novembro e dezembro.

As estudantes fazem parte da equipe de natação do Complexo Esportivo e Cultural Maurice Santos, onde treinam sob a orientação do professor mestre Rômulo Lyra. A convocação reconhece o desempenho e a dedicação das atletas, além do trabalho de preparação e incentivo à modalidade desenvolvido no município.

Convocadas para a Seleção Capixaba de Natação, Laryssa França e Letícia Dias representarão o Estado nos Jogos Escolares da Juventude.

Para o secretário municipal de Esportes, Lennon Monjardim, a convocação demonstra a importância do incentivo e do investimento na formação de jovens atletas. “É muito gratificante ver nossas atletas alcançando esse reconhecimento e levando o nome de Guarapari para uma competição nacional. Essa conquista demonstra a importância do trabalho de formação desenvolvido no município e do incentivo ao esporte desde a base. Laryssa e Letícia são exemplos de dedicação e talento”, destacou.

O prefeito Rodrigo Borges também ressaltou a importância da conquista para o município. “É uma alegria ver jovens de Guarapari conquistando espaço em uma competição tão importante e representando o nosso Estado. Histórias como a de Laryssa e Letícia reforçam o valor do esporte na formação dos nossos estudantes, não apenas pelo desempenho nas competições, mas também pelas oportunidades, aprendizados e experiências que proporciona. Que essa conquista inspire outros jovens a acreditarem em seu potencial e seguirem no esporte”, afirmou.

A participação de Laryssa e Letícia na competição nacional representa mais um passo na trajetória esportiva das estudantes e reforça o potencial dos jovens talentos de Guarapari. A Prefeitura segue incentivando a prática esportiva e apoiando iniciativas que contribuem para a formação e o desenvolvimento de novos atletas no município.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral, Guarapari

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos