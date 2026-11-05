Escândalo financeiro no Paraguai derruba presidente e coloca vice na mira de impeachment

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, apresentou sua renúncia ao cargo nesta quinta-feira (5 de novembro de 2026), acuado por uma grave crise política e econômica desencadeada pelo colapso do sistema financeiro. Peña enfrentava um processo de impeachment em estágio avançado no Congresso Nacional, com amplo respaldo de parlamentares da oposição e de setores da própria base governista.

A derrocada política do mandatário acelerou-se após o fechamento do banco digital Ueno Bank, instituição da qual Peña foi acionista, que bloqueou o acesso de milhares de correntistas aos seus depósitos. O presidente e a cúpula do Banco Central passaram a ser acusados de conivência e de encobrir irregularidades na administração da entidade financeira.

Em pronunciamento oficial divulgado em vídeo, Peña justificou sua decisão de deixar o Palácio de López:

“Estou convencido de que nenhum cargo pode estar acima do bem-estar do Paraguai. Também quero pedir desculpas ao povo. Se em algum momento falhei, nunca foi minha intenção decepcionar a confiança que depositaram em mim”, declarou, enfatizando que a renúncia visa resguardar a estabilidade institucional e a paz social.

Ruptura na Base e Avanço do Impeachment

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, o Congresso do Paraguai convocou uma sessão extraordinária para dar andamento ao pedido de impeachment. O cenário de sustentação política ruiu de vez após Horacio Cartes, atual presidente do Partido Colorado e considerado mentor político de Peña, retirar publicamente o apoio ao governo, alinhando-se aos pedidos de afastamento.

O presidente do Congresso, Basilio Nuñez, também pertencente à legenda governista, seguiu a mesma diretriz e abandonou o chefe do Executivo, isolando-o politicamente frente a bancadas unidas pela destituição.

Com a saída formal de Santiago Peña — economista conservador que havia assumido o mandato presidencial em 2023 com previsão de término em 2028 —, o vice-presidente Pedro Alliana assume a chefia do Poder Executivo. Contudo, Alliana também figura como alvo no radar do processo de responsabilização política conduzido pelo parlamento paraguaio.