Em Vila Velha, a semana começou com 251 vagas de emprego em oferta no Sine. São oportunidades de trabalho com carteira assinada que abrangem uma ampla variedade de funções e de áreas profissionais, além de uma gama de opções para os candidatos que estão em busca de uma colocação ou recolocação no mercado formal da cidade.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Sine de Vila Velha, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Ao comparecer ao Sine, os candidatos terão a oportunidade de se cadastrar e ser encaminhados para as vagas mais adequadas às suas habilidades e experiências profissionais. Para isso, deve apresentar documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) e currículo (se tiver).

As vagas desta semana se destinam-se principalmente às seguintes funções/profissões:

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de cozinha

Ajudante de eletricista

Ajudante de estruturas metálicas

Ajudante de obras

Almoxarife

Atendente de cafeteria

Atendente de lojas

Atendente de lojas e mercados

Atendente do setor de frios e laticínios

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Atendente de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Conferente de logística

Conferente de mercadoria (exceto carga e descarga)

Consultor de vendas

Copeiro de lanchonete

Cozinheiro geral

Cuidador de pessoas idosas e dependentes

Eletricista de instalações

Embalador (a mão)

Encarregado de estoque

Estoquista

Fiscal de caixa

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Padeiro

Pedreiro

Preparador de ingredientes (conservação de alimentos)

Promotor de vendas

Psicólogo social

Repositor (em supermercados)

Separador de sucata

Servente de limpeza

Servente de obras

Supervisor de manutenção industrial

Técnico de rede (telecomunicações)

Vendedor de comércio varejista

vendedor interno