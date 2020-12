Dentro do sistema de turismo brasileiro são 15 as atividades econômicas que integram o Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (Cadastur). Para cada uma destas atividades há protocolos específicos de prevenção ao novo Coronavírus (Covid -19). A adesão a esses protocolos está ligada ao Selo Turismo Responsável. No Espírito Santo, 477 empreendimentos já aderiram, sendo a maioria meios de hospedagem, agências de turismo, guias de turismo, restaurantes e transportadores.

A adesão dos empreendimentos é gratuita e a única exigência é estar regular dentro do Cadastur. “Desde a sua criação, em junho deste ano, orientamos os empreendedores a se adequar e estimulamos os turistas e visitantes a buscarem estes locais”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

O secretário destaca ainda que a responsabilidade é de todos, havendo recomendações específicas aos turistas. “Vivemos um tempo atípico e a responsabilidade é de todos. Nossa orientação é o respeito pelo outro, evitar aglomerações, redescobrir nosso Espírito Santo, escolher destinos mais isolados e sempre utilizar máscara e manter a higiene das mãos”, enfatiza Uliana.

As informações sobre a adesão ao selo, acesso a listagem de empreendimentos que já aderiram e também as recomendações aos turistas estão centralizadas no site www.turismo.gov.br/seloresponsavel .

No Brasil, 24.483 empresas do setor de turismo aderiram ao selo. Os protocolos de prevenção foram criados pelas entidades representativas do setor, levando em consideração diretrizes internacionais, além da validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Serviço:

Orientações aos turistas: https://bit.ly/2KsZ34z

Encontre os empreendimentos que aderiram ao selo Turismo Responsável: https://bit.ly/3rj8OTB