Com expectativas muito negativas para o setor empresarial de forma geral, a pandemia do Covid19 vai forçar grandes mudanças de comportamento jamais visto e nem imaginado no mundo dos negócios e muitos profissionais do turismo (setor que envolve muitas atividades da economia) estão alarmados com a quebradeira de empresas e a perda do emprego e muito se comenta que poderá levar anos pra que as coisas voltem ao Novo Normal.

O turismo poderá ser o primeiro ou um dos primeiros setores a superar a crise e puxar a retomada da economia na minha visão e tenho falado isso desde que a crise se instalou em nosso país. As empresas e profissionais que superarem este momento, poderão viver um crescimento que jamais imaginava.

Hotelaria capixaba puxa a retomada da economia

Isso mesmo, o setor hoteleiro vem tendo uma procura tão grande (em especial por pessoas que não tinham o costume de viajar) que já estão enchendo os hotéis nos finais de semana na região de montanhas. Quem tiver a oportunidade de circular por estas cidades, observara o que estou analisando.

Dias atrás tive a oportunidade de me hospedar no SESC de Domingos Martins e comprovar o que já tenho visto em hotéis das montanhas e esta tendência aumentará na medida que os protocolos impostos pelas autoridades, de restrição e distanciamento, forem relaxando.

O SESC de Domingos Martins é um equipamento novo que atende muito bem a seus visitantes, desde sua localização privilegiada em meio a natureza, com trilhas pra uma bela caminhada pra contemplar o meio ambiente (recomendo a todos que não deixe de conhecer), suas instalações de hospedagens, apartamentos amplos (todos com varandas) e equipamentos que atende as necessidades da família, lazer com piscina térmica e um maravilhoso café da manhã que não pode faltar num hotel de primeira linha como é o SESC.

Fecomércio aposta na recuperação rápida do turismo

O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, fala que o turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia do Coronavírus, as medidas de isolamento social e de restrições à circulação afetaram o setor. “No Estado do Espírito Santo, nossas unidades de turismo e lazer continuaram operando, com redução da capacidade hoteleira e dos restaurantes para garantir segurança aos hóspedes e colaboradores.

Além disso, adotamos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades, com o objetivo de prevenção ao vírus, o que nos garantiu o selo ‘Turismo Responsável’ do Ministério do Turismo pelas boas práticas adotadas. Acreditamos que as viagens mais curtas, rodoviárias e para lugares mais próximos serão tendência quando as regras de isolamento social forem reduzidas, o que irá estimular o turismo, gerando boas oportunidades e nossas unidades estarão prontas e seguras para receber todos” afirma o empresário e presidente da Fecomércio.

O S​ESC Espírito Santo faz sua parte

O Sesc destaca-se como uma das entidades de caráter social mais atuantes no país e tem sido um grande fomentador da economia e desenvolvimento nacional. No Espírito Santo está desde 1947 contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. As ações do Sesc em turismo têm por objetivos principais democratizar o acesso ao turismo, contribuir para o desenvolvimento dos destinos e promover o desenvolvimento turístico ético e sustentável. Afirma o diretor regional Gutman Uchôa de Mendonça.

Já o diretor de turismo do SESC-ES Marcelo Bethonico afirma que a entidade tem uma oferta de serviços de turismo completa, atende todos os perfis de hóspedes em suas unidades. Os hotéis do litoral são amplos e bem equipados, atendem à demanda de hospedagem de lazer e dos eventos que são realizados nos Centros de Convenções. Já o hotel das montanhas, é mais novo, mais intimista e atende famílias em busca de descanso e bem-estar num clima agradável e casais apaixonados que procuram por um ambiente romântico.

Em todas as unidades os restaurantes e as lanchonetes estão remodelados e aptas a atender toda a demanda, com um serviço de qualidade. “Trabalhamos o período de pandemia aplicando todos os protocolos de higiene exigidos pelas autoridades e entendemos que essas práticas continuarão sendo empregadas nos nossos centros para garantir cada vez mais a excelência na permanência dos nossos hóspedes e clientes” finaliza Marcelo.

UNIDADES DE TURISMO SESC ESPÍRITO SANTO

Com uma localização privilegiada no Brasil, ao lado dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia e com fácil acesso pelas BRs 262 e 101, o Espírito Santo é um convite à diversão, cultura, lazer, negócios e muito mais. É possível aproveitar uma praia de manhã e, em menos de uma hora, curtir o clima das montanhas.

O SESC-ES trabalha contribuindo para ampliar o acesso de sua clientela às atividades de turismo e lazer com a promoção do turismo social. No Espírito Santo há três Centros de Turismo Social e de Lazer: Praia Formosa, Guarapari e Domingos Martins, opções no litoral e na região serrana, em municípios repletos de atrativos naturais e culturais, opções de gastronomia e serviços de turismo.

CENTRO DE TURISMO E LAZER DE DOMINGOS MARTINS

Localização: Rua Ayrton Senna, s/nº – Distrito de Soído / Domingos Martins –ES, a apenas 2km da Sede de Domingos Martins, aproximadamente 49km de Vitória.

Estrutura: Encontra-se no meio de uma área arborizada, com mata nativa das montanhas capixabas, onde pode-se aproveitar a natureza em cada detalhe e sentir um ambiente aconchegante e tranquilo. Possui 312 apartamentos distribuídos em 5 blocos de edificações, com quarto, banheiro e opção de varanda. Todos apartamentos com ar-condicionado, televisão e frigobar (vazio). A diária inclui o café da manhã e o buffet de caldos noturno no Bistrô BergMenu.

Áreas de Lazer: Piscina aquecida com teto retrátil; estação de academia ao ar livre; trilha ecológica e pista de caminhada; dois mirantes; espaço convivência; salas de tv e de jogos.

por Itamar Gurgel

Jornalista