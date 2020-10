Os diretores e coordenadores de escolas municipais de Guarapari receberam um comunicado da Secretaria Municipal de Guarapari, informando que as aulas presenciais vão continuar suspensas até o final de 2020.

Segundo comunicado, a secretaria de educação enfatiza que em virtude da pandemia da COVID-19 e, o retorno presencial gradativo e com revezamento não possibilitaria estratégias eficientes de aprendizagem, uma vez que os alunos teriam poucos dias letivos até dezembro.

“A realização de consulta às famílias dos alunos das Escolas Municipais, demonstrando 88,5% de manifestação contrária ao retorno às aulas presenciais, a realização de consulta aos profissionais do magistério que se manifestaram, por expressiva maioria, também desfavoráveis ao retorno presencial”, informou a prefeitura, esclarecendo o motivo pelo qual as aulas não vão retornar de forma presencial.

A prefeitura recebeu um Ofício nº 008/2020, advindo do Conselho Municipal da Educação de Guarapari, em que os Conselheiros se manifestam de forma contrária ao retorno das aulas presenciais.

Com os pedidos apresentados, a prefeitura informou aos alunos, pais e/ou responsáveis, servidores e comunidade escolar em geral, que serão mantidas suspensas as atividades escolares presenciais na Rede Municipal de Ensino de Guarapari, até o final do ano letivo de 2020.

“Sigamos em frente, desenvolvendo as atividades não presenciais (mediadas, ou não, pela tecnologia), buscando, a cada dia, alternativas que venham a garantir, tanto a aprendizagem de nossos alunos, quanto a saúde dos nossos profissionais e da comunidade escolar. Continuemos lutando pelo direito à educação e, acima de tudo, à vida”, informou o comunicado que é assinado pela Secretaria Municipal da Educação.