O mês de abril quebrou mais um triste recorde na cidade de Guarapari, se tornando o mais letal desde o começo da pandemia. No passado, foi noticiado pelo Portal 27 o mesmo assunto sobre o mês de março, que na época tinha assumido a liderança com 33 mortes, agora o número quase dobrou, com 72 óbitos registrados pela covid-19.

Ao todo, desde o começo da pandemia morreram 338 pessoas em Guarapari, sendo que cerca de 21% deste total ocorreu apenas no mês de abril. Atualmente a taxa de letalidade da doença está em 2,5% e a cidade tem 13.255 casos confirmados de contaminados pela covid-19.

Neste mês de maio, de acordo com os dados atualizados pela última vez na tarde de hoje, a cidade registrou 5 mortes pela covid-19, com uma média de mortes aparentemente reduzida, de 2,4 em abril para 1,25 até hoje.

Além disso, 12.217 moradores já estão curados da doença, 7.570 estão com suspeitas e 40.112 casos foram notificados para serem investigados, destes, 19.287 foram descartados. Os testes realizados estão em 34.873, incluindo testes rápidos, sorológicos normais e IgG e RT PCR.

Os dez bairros com mais contaminados são Praia do Morro com 1.805 casos, Muquiçaba com 980, Itapebussu com 819, Santa Monica com 718, Ipiranga com 691, Centro com 641, Kubitschek com 489, São Gabriel com 407, Santa Margarida com 361 e Jardim Santa Rosa com 355.