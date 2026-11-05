Câmara Municipal realiza série de Aulões Pré-Enem gratuitos para estudantes

A Câmara Municipal realizou ontem, 04 de novembro, o segundo encontro do Aulão Pré-Enem da Câmara Municipal, iniciativa inteiramente gratuita desenvolvida pela Escola do Legislativo para fortalecer o preparo de jovens e estudantes da cidade para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O projeto é composto por quatro encontros intensivos de revisão de conteúdos, resolução de questões e orientações práticas de prova. Com grande presença e engajamento no plenário, a iniciativa dá continuidade ao seu cronograma com aulas agendadas para os dias 05, 11 e 12 de novembro.

“Eu sou a prova viva de que o ENEM é extremamente importante e transforma caminhos. Foi com uma bolsa de 100% pelo ENEM que tive a oportunidade de cursar o ensino superior e me formar em Engenharia de Produção. Ver esses jovens dedicados aqui na Câmara Municipal me emociona, porque sei de onde eles saem e aonde podem chegar. Nosso papel, além de oferecer essa preparação, é aproximar a juventude da Casa Legislativa, mostrando que o parlamento é de todos e está de portas abertas para apoiá-los na construção do seu futuro.” — Sabrina Astori, Presidente da Câmara Municipal.

Com o ciclo preparatório, a Escola do Legislativo reforça o compromisso institucional com a educação inclusiva, estimulando o ingresso no ensino superior e promovendo a cidadania ativa entre os estudantes do município.

SERVIÇO À COMUNIDADE:

Evento: Ciclo de Aulões Pré-Enem Gratuitos

Organização: Escola do Legislativo da Câmara Municipal

Datas dos encontros: 04, 05, 11 e 12 de novembro

Público: Estudantes inscritos no ENEM e vestibulandos

Entrada: Gratuita e aberta ao público