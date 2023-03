Na manhã dessa quinta-feira (23), a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) realizou operação conjunta com a Guarda Municipal de Serra, Secretaria de Meio Ambiente e Postura, que resultou na interdição de dois ferros-velhos que estavam funcionando de forma irregular nos bairros Novo Horizonte e Jacaraípe, na Serra.

A ação faz parte de um projeto de fiscalização que busca combater o furto e roubos de veículos automotores. Foram localizados e apreendidos diversos materiais e peças de veículos, além de ferramentas utilizadas para desmontagem.

No bairro Laranjeiras, um homem de 62 anos foi autuado por exercício ilegal de atividade econômica, sem autorização administrativa. No bairro Novo Horizonte, um homem de 33 anos foi flagrado cometendo crime ambiental, além do exercício ilegal de atividade econômica. Ele estava colocando fogo em plástico e óleo a céu aberto no momento da chegada das equipes. No local, ainda havia comércio de várias peças e motores automotivos. Os suspeitos assinaram termo circunstanciado e foram liberados.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes da Silva, os centros de desmanche estavam em funcionamento há algum tempo e eram usados para desmontar carros roubados e furtados. “Nossa equipe vai realizar novos levantamentos e faremos novas fiscalizações em estabelecimentos irregulares”, disse o delegado.