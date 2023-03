Com o objetivo de ampliar as possibilidades de jovens no mercado de trabalho, o Cinema Nosso, reconhecido como uma das maiores escolas populares de audiovisual na América Latina, traz para o mês de março o LAB CN ‘Mulheres Negras’, que terá como tema “Direitos Humanos”.

Com o objetivo de ampliar, conectar e capacitar mulheres pretas de Vitória, no Espírito Santo, serão ofertadas vagas, na forma de laboratórios, para capacitação em: Design & Branding, Criação de Podcast, Realidade Aumentada, Criação de Conteúdos Multiplataforma e Programação Web. Os cursos são 100% gratuitos. As inscrições começam no dia 20 de março e vão até o dia 31, através do link.

Além disso, a formação contará com uma mentoria de gestão de carreira e de educação financeira – ambas obrigatórias durante o curso. A metodologia adotada busca investir em novos formatos, para que além do conhecimento teórico, as alunas possam realizar um maior volume de atividades práticas que permitam a experimentação que culmine na elaboração de um produto coletivo.

Para conclusão e emissão do certificado, será necessário obter 75% de presença em todas as atividades do curso e realizar a entrega do trabalho final.

“É visível, nos últimos anos, o aumento da procura de profissionais capacitados nas ferramentas digitais e o sucesso de empreendedores que fazem o uso delas para dar um boom nos negócios. Além disso, mesmo sendo maioria no país, mulheres pretas ainda não ocupam, de forma significativa, o mercado das novas tecnologias. Pensando nisso, o LAB CN 2023 tem objetivo de capacitar essas jovens com laboratórios de experimentação, totalmente gratuitos e online, com direito a certificado”, conta Julia Toranzo, analista de projetos de juventude.

O Cinema Nosso, ao longo da sua trajetória de 20 anos, já capacitou mais de 10 mil jovens periféricos – oferecendo projetos para infância e juventude no âmbito da tecnologia e produção de narrativas, além de contribuir com a cadeia produtiva do audiovisual no Rio de Janeiro.

Sobre o Cinema Nosso. O Cinema Nosso é um centro de inovação e tecnologia que oferece iniciativas para crianças e jovens, com ênfase em programas de empreendedorismo e empregabilidade. Atua com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e proporcionar tecnologia e experiências de inclusão para a produção de narrativas juvenis, fomentando a cadeia produtiva do audiovisual no Brasil.

Foi fundado no ano de 2000, a partir da experiência do filme "Cidade de Deus" pelos diretores e atores.

A instituição sociocultural possui prêmios como o ’11th China International Children’s’ e o Prêmio Itaú-Unicef. Conta também com metodologia premiada e certificada no “Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2019”, aliada ao movimento STEAM, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e ao respeito às trajetórias e vivências de todo público em volta da instituição.