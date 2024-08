Durante uma operação conjunta da Polícia Militar (PMES) e da Polícia Civil (PCES) na tarde desta quarta-feira (07), no bairro Kubitschek, duas pessoas foram presas. A ação tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão e resultou na apreensão de drogas, munições, dinheiro e um dispositivo improvisado para facilitar o tráfico de entorpecentes.

Os policiais chegaram ao local e flagraram um suspeito tentando fugir pelos fundos da residência. Ele pulou um barranco de cerca de sete metros, caindo no quintal de um vizinho. Apesar da tentativa de fuga, ele foi capturado após ser cercado pela polícia. Com o homem, de 37 anos, foram encontrados 11 pinos de cocaína e R$ 174 em dinheiro. Durante a busca no local de onde ele havia escapado, os policiais encontraram outros 28 pinos de cocaína.

Dentro da residência, as buscas continuaram no quarto de outro homem, de 22 anos, onde foram encontrados mais drogas e uma munição calibre 380. O suspeito admitiu ser o dono do material, que incluía oito pinos de cocaína, 15 buchas de maconha e uma balança de precisão.

Além disso, os policiais descobriram um aparato chamado “vai-e-vem”, criado pelos traficantes para facilitar as transações de drogas sem sair da segurança da casa. O dispositivo consiste em uma linha com uma sacola, usada para entregar drogas aos usuários e recolher o dinheiro de maneira discreta.

Ambos os suspeitos e o material apreendido foram levados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde estão à disposição das autoridades para as devidas providências legais.