Um acidente envolvendo dois carros na BR-101, na altura do município de Anchieta, causou a morte de Ana Paula Correa Martins Malta, 30 anos, diretora da Rádio Cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Além de Ana Paula, não houve outras mortes, mas alguns dos envolvidos sofreram ferimentos leves.

O acidente ocorreu na última segunda-feira (28) por volta das 11 horas e 30 minutos no km 351 da rodovia, em Jabaquara, bairro do município de Anchieta. Os carros envolvidos no acidente foram um Toyota Corolla cinza e um Citroen C3 branco.

A diretora de rádio estava no banco do carona e andava com o marido dirigindo na hora do acidente. Ela foi resgatada ainda com consciência e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, porém não resistiu aos ferimentos e morreu por voltas das 15 horas do mesmo dia.

O marido de Ana Paula foi levado para o mesmo hospital com ferimentos leves e se encontra num quadro estável. A família que estava no outro veículo, sendo um homem de 41 anos, uma mulher de 37 e dois meninos de cinco e 12 anos, foram levados ao Pronto Atendimento de Guarapari, também com ferimentos leves.

Diversas autoridades da cidade se manifestaram após o acidente, como o ex-senador Magno Malta, tio de Ana Paula, que postou nas redes sociais: “Meu coração está de luto. Comunico que

acabo de perder minha sobrinha Ana Paula num brutal acidente de carro que ceifou sua jovem vida”.

Também deixaram mensagens de luto o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho e o deputado estadual Theodorico Ferraço.

O velório foi realizado nesta terça-feira, na Assembleia de Deus Ministério Hebron, em Cachoeiro de Itapemirim. De lá o corpo foi levado para ser sepultado no bairro IBC. Ana Paula deixa uma filha de 6 anos.