Pai Sant’ Ana D´Oxúm, sacerdote em uma casa religiosa localizada em Setiba

Ville, no litoral de Guarapari, afirma que 2021 será regido por Yemajá, Oxúm e

Oxalá. Segundo ele, será um ano intenso com muitos relacionamentos

amorosos, mas também com muitas catástrofes, acontecimentos na política e

mortes no mundo dos famosos.

“Será um período de muito amor, paixões e ilusões, o que levará a um alto

índice de mães solteiras.”. E há chances de mais tragédias naturais como

enchentes, alagamentos, furacões, deslizamentos de terras acontecerem, pois

serão meses a terem tendência de muita água. Isso, segundo ele, “será para a

humanidade ter mais respeito à religião, seja ela qual for, a Deus, a própria

família e ao próximo. Os líderes religiosos devem se unir e se respeitar

independente de suas igrejas e templos.”, enfatiza.

Política. Além disso, muitos escândalos na atual gestão do executivo federal devem

acontecer. “O ano de 2021 será de muitas perdas de pessoas importantes.

Várias personalidades da TV, da comunicação, da música, da política e artistas

poderão fazer suas passagens para o outro plano, deixando saudade aos que

ficam e a seus fãs. Já o presidente Bolsonaro pode até cumprir seu mandato,

mas será difícil ele se reeleger nas próximas eleições, pois muitas coisas

negativas surgirão nesse período. Ele deve cuidar mais da saúde, porque

podem aparecer algumas complicações.”, disse.

Para prever o próximo ano, Pai Sant’ Ana D´Oxúm recorreu aos búzios, às

cartas ciganas e também incorporou dona Maria Padilha, uma das entidades

de umbanda e candomblé mais famosas do País.

Texto e foto: Clovis Rangel