A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio de policiais da Delegacia Regional (DR) de Guarapari, prendeu na última nessa quarta-feira (1º), um homem de 38 anos, suspeito de ser um dos autores do sequestro da vereadora de Rio Novo do Sul, Lari Bortolote Marcon (Republicanos), que aconteceu no dia 22 de agosto do ano passado.

Mandados. Ele foi identificado como Fabiano Ramos Alfaiate, de 38 anos, foi preso em Taquara do Reino, Guarapari. Além do sequestro, o suspeito tinha quatro mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas em Anchieta, por homicídio e homicídio tentado em Cachoeiro de Itapemirim.

A parlamentar foi sequestrada no dia 22 de agosto do ano passado, em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. “Com um encontro de cadáver, na última segunda-feira (30), de um indivíduo que seria parceiro dele, nós já sabíamos que eles estavam na região de Guarapari, com o trabalho de inteligência da nossa equipe e dos policiais de Guarapari, conseguimos identificar e localizar ele”, conta o titular Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

O Sequestro. O delegado Felipe Vivas especificou que ele era um dos autores do crime e que o objetivo do sequestro era angariar mais dinheiro para o tráfico, com intuito de conquistar outros bairros da região de Zumbi. Na ocasião, a vereadora foi resgatada 15 horas após o crime na localidade Recanto do Sol, no município de Anchieta. Dois suspeitos haviam sidos detidos no dia do fato e armas, munições e entorpecentes foram apreendidos.

O suspeito se encontra no CDP de Guarapari e espera pela disposição da justiça pelos crimes de homicídios, tráfico de drogas e sequestro.