Sequestrada na manhã de segunda-feira (22), em Rio Novo do Sul, no interior do Espírito Santo, a vereadora Larissa Bortolote (Republicanos), foi resgatada após ação da pela Polícia Civil. A vítima foi encontrada sem lesões, na noite dessa segunda-feira (23), em um cativeiro localizado no município de Anchieta.

Durante a ação, um homem foi preso e um menor foi apreeendido. Além disso, no lugar foram encontradas diversas armas, como submetralhadora e pistola, e entorpecentes.

Na manhã de hoje (23), ela fez um post em uma rede social afirmando que está bem, mas ainda muito assustada. “Bom dia! Com toda a benção de Deus e todas as orações de amigos e familiares, estou bem! Fui resgatada! Estou em choque ainda com toda a situação, mas quero agradecer a todos que estiveram torcendo por mim e ao lado de minha família”, escreveu a vereadora.

Larissa, conhecida como Lari Camponesa, se tornou a primeira trans eleita para o Legislativo municipal de Rio Novo, em 2020, com 266 votos. Segundo o pai da vereadora, por volta das 7h, ele estava no curral da família, junto com sua filha e um parente, quando chegaram dois homens armados em um veículo e ameaçaram todos.

R$ 250 mil. Em seguida, os sequestradores amarraram as mãos e os pés do pai e do outro familiar da vereadora e a levaram. Os suspeitos, conforme informou o pai à polícia, disseram que não fariam mal à vereadora, mas que manteriam contato telefônico. Horas depois o irmão de Larissa recebeu uma ligação exigindo a quantia de R$ 250 mil.

Em um vídeo enviado à imprensa nesta manhã, o secretário de Segurança do Estado confirmou ainda que dois envolvidos com participação no sequestro foram presos pela polícia.