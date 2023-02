A Praia da Costa, em Vila Velha, vai receber, neste domingo (05), o evento “Feras do Futevôlei”, a partir das 8h30, com transmissão ao vivo no programa “Esporte Espetacular”, da TV Globo. O evento, aberto ao público, é copatrocinado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A competição será realizada no formato desafio 3 x 3 e contará com a presença de jogadores de futevôlei e futebol de campo, como a capixaba Lane Matos, Cacau, Fabiana, Jota Paraná, Natália Guitler, Josy Souza, Tavinho e Vanessa Tabarez.

A jogadora de futevôlei Lane Matos, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport, falou sobre as expectativas para o evento. “Já joguei campeonatos desse tipo, mas esta é a primeira vez que participo de um evento como esse, jogando com um elenco variado entre homens e jogadoras de futebol junto comigo em quadra. A expectativa é que todos possam ver um show de futevôlei”, comentou Lane Matos, octacampeã brasileira da modalidade.

Dinâmica

Os atletas foram divididos em dois times, sempre com um atleta de fora, deixando os trios se enfrentando em quadra. Cada partida terá uma melhor de três sets, em que as duas primeiras parciais serão de 18 pontos e o último set, de 15 pontos. A dinâmica de jogo é a conhecida pelos fãs do esporte. Após o saque, cada time tem no máximo três toques, não consecutivos pelo mesmo jogador, para passar a bola de volta para o outro lado da rede.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que na edição anterior. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.