A prefeitura de Guarapari, divulgou que os Agentes de Trânsito de Guarapari estiveram na última quinta-feira (04) na sede do Detran, em Vitória, para atualização e treinamento para atuação no município.

Ainda de acordo com a prefeitura, na ocasião foi apresentando o aplicativo desenvolvido pelo Governo Federal, de uso dos agentes de trânsito. Foi explicado o passo a passo para preenchimento do talonário eletrônico, além do manual de fiscalização, consulta de veículos e de condutores.

Liminar. Ainda segundo a prefeitura, na última semana, a Justiça Estadual revogou a liminar que proibia os agentes de trânsito de Guarapari, de aplicarem multas. A decisão do Desembargador Carlos Simões Fonseca, publicada no dia 27 de janeiro, afirma que com base nos documentos que constam no processo, apresentados pela Prefeitura, através da Procuradoria Geral do Município (PGM), Guarapari possui Jari regulamentada, com comprovação da nomeação de seus membros, bem como sua efetiva atuação.