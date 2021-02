Por Marcelo de Medeiros – Mais uma vez eu venho a agradecer publicamente, pela oportunidade de expor algumas ideias, não que sejam verdades. E venho a agradecer também pela oportunidade de aprender muito com as pessoas.

Pois como diz Mario Sérgio Cortela: “Antes de sermos bons ensinantes, temos que aprender a sermos também bons a aprendentes”

Assim sendo, baseado nesses pressupostos, gostaria de começar uma provocação filosófica, ao qual eu também possa aprender. Pois também aprendo muito todas as pessoas que eu converso. E também tenho muitas dúvidas a serem sanadas. Afinal, tenho mais perguntas do que respostas.

Dessa forma, podemos começar essa provocação filosófica, por meio de uma pergunta interessante. Faremos propositalmente de forma repetitiva, as vezes enfadonha, e até redundante. No entanto, o processo é necessário para que cheguemos a alguma conclusão. Ou não.

Vamos mergulhar em uma provocação filosófica baseada em um:

“Será?”

Será que muitas coisas que falam é mesmo verdade?

Vamos mergulhar em uma viagem subjetiva de exercícios mentais e reflexivos, em busca deste “será?”

Será, que realmente existe corrupção pública nas cidades? Nos estados? E no país?

Será, que existem mesmo pessoas que recebem sem trabalhar ou sem qualificação ou competência, como recompensa por terem sido cabos eleitorais?

Para não nos prolongarmos em delongas argumentativas enfadonhas é desnecessárias, vamos nos focar nessa reflexão em apenas um único “ será “.

Será que existem mesmo cabos eleitorais, que quando o seus candidatos ganham, arrumando para eles cargos aos quais muitos deles recebem simplesmente para cumprir o horário, sem produzir absolutamente nada em troca deste salário, que é pago pelo dinheiro dos altíssimos impostos, taxas, e licenças que o brasileiro paga com tanta dificuldade?

Será, que pior ainda, existe mesmo gente que recebe, sem nem sequer ao certo aparecer para trabalhar?

Nós temos dificuldade de acreditar neste absurdo. Pois sem dúvida seria uma forma de corromper o processo em proveito próprio e/ou de terceiros. Ou seja seria uma forma de praticar corrupção.

Afinal de contas, o Brasil enfrenta vários problemas. Como saúde, educação, segurança pública, equipes de segurança e resgate, infraestrutura, etc…

Se realmente existe alguém que recebe sem trabalhar, com salários altos, medianos, ou até mesmo baixos, isso poderia estar prejudicando setores que precisam de profissionais de tremenda relevância para o bem estar da sociedade.

Por exemplo:

Se existe alguém que recebe sem trabalhar, sabemos que na saúde faltam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de atendimento, etc…

Assim sendo, se realmente existe alguém que recebe sem trabalhar, toda vez que morre alguém por falta de atendimento médico hospitalar, seja por falta de médico, por falta de enfermeiro, por falta até de dinheiro para a rede pública de saúde.

Um cabo eleitoral que esteja recebendo sem trabalhar, como pagamento pela sua campanha, teria o sangue dessas pessoas que morrem na rede pública por falta de atendimento ou de dinheiro, por falta de um médico ou de um enfermeiro, nas mãos.

Pois o volume de dinheiro pago a ele, poderia estar pagando um médico, um enfermeiro, um técnico, ou até mesmo sendo utilizado para o mantimento de uma estrutura hospitalar.

Mas isso é, caso exista mesmo alguém que receba sem trabalhar.

Não sabemos se é verdade.

Outro problema da sociedade, é a segurança pública. Se realmente existem pessoas que recebem sem trabalhar como recompensa por serem cabos eleitorais, este dinheiro poderia estar sendo utilizado para pagar mais policiais, agentes penitenciários, guardas municipais, que estariam evitando uma série de crimes na cidade.

Assim sendo, se for verdade que alguém recebe sem trabalhar, toda vez que ocorrem assaltos, estupros, roubos, ou até assassinatos, essas pessoas que dizem que recebem sem trabalhar, teriam uma parcela de responsabilidade na falará de prevenção desses crimes.

Pois caso eles não estivessem recebendo sem trabalhar, no lugar deles poderiam ter sido contratados profissionais de segurança, para garantir que não haveriam assaltos, sequestros, roubos, estupros nem assassinatos. Ou até mesmo investigadores ou detetives para solucionar casos que não são solucionados.

Mais isso é, caso realmente existam pessoas que recebiam sem trabalhar, como recompensa por ser em cargos eleitorais.

Temos também, a questão da qualidade educação em nosso país , muitas escolas estão com salas de aula sobrecarregadas, existem professores muito competentes que não estão trabalhando. Aliás, professores, coordenadores, pedagogos, assistentes, e demais profissionais da área escolar.

Alguém que seria recompensado com um cargo para receber sem trabalhar, estaria tirando o emprego destes professores e demais profissionais.

E assim sendo, quem recebe sem trabalhar, também teria o seu grau de responsabilidade, pelo problema que o Brasil enfrenta na educação. Na sua qualidade, e demais questões a serem resolvidas.

E mais uma vez como foi dito, caso seja verdade que existam pessoas que recebem sem trabalhar.

Temos também os maravilhosos profissionais da área de resgate, como bombeiros, socorristas, paramédicos, e demais profissionais que salvam vidas chegando nos locais dos acidentes ou fatalidades, que por sinal, são uma das categorias mais amada do Brasil.

Caso alguém receba mesmo sem trabalhar. Estaria ocupando vagas de profissionais que salvam vidas na linha de frente. Mas isso como foi dito, se for verdade que alguém recebe sem trabalhar. O Brasil também tem problemas sérios e graves de infraestrutura, burocracia, problemas administrativos, e outros correlatos a área.

Todos esses carros, poderiam estar sendo ocupados por mais e mais pessoas tremendamente capazes, que existem sim, e que tem vontade de trabalhar, de produzir, de servir ao público, de tornar as cidades, os estados, e o país, um lugar melhor e mais eficiente para o cidadão, para o eleitor, para o contribuinte. Que em verdade é quem paga os impostos abusivos entre os mais caros do mundo proporcionalmente ao salário mínimo, e por isso, é que paga o salário de todo mundo nessa cadeia de prestação de serviços para o público.

Quem recebe sem trabalhar, simplesmente por ser cabo eleitoral ou por qualquer outro motivo, está tirando a vaga de profissionais competentes, que poderiam estar dando um retorno maravilhoso a sociedade, honrando de forma digna e respeitosa, o salário que recebem.

Mais uma vez repetindo, caso seja verdade que essas coisas existem. A gente não sabe se existe. Estamos apenas perguntando e refletindo.

Enfim, não existe nenhum problema com cargos comissionados. Com cargos de confiança. Pois em verdade, os políticos sejam eles do executivo ou do legislativo, precisam de pessoas em quem possam confiar, e depositar nelas sua certeza de lealdade, para a implantação de um programa de governo, para realização de um programa de Estado, para implementar ações transformadoras na sociedade.

O problema é reflexão que se levanta como provocação filosófica, é se realmente seria verdade, que existe gente que recebe sem trabalhar, como recompensa por ter sido o cabo eleitoral, parente, amigo, ou ligados de alguma forma ligados a políticos, partidos ou grupos.

Pois isso, caso realmente exista, é uma forma de corromper a máquina pública, em proveito próprio, ou de terceiros. Portanto também a corrupção. Não se pode esquecer disso.

Mas como apenas é uma provocação filosófica, que nos traz uma resposta, mas traz sim uma pergunta que nos leva a refletir e buscar soluções pessoais. Somos convidados a fazer essa reflexão.

Deixando claro, que aqui não criticamos, não atacamos, e nem detraímos, nenhuma pessoa. Apenas questionamos comportamentos lesivos a sociedade.

Portanto, ninguém precisa tomar isso como uma agressão pessoal, mesmo porque não conhecemos a vida pessoal de cada uma das pessoas que estarão lendo este texto.

Se alguém se sentir agredido pessoalmente por essa reflexão, peço que busque em sua própria consciência, os motivos os reais motivos que o levam a assim estar se sentindo. Pois isso não é nosso objetivo.

E por fim concluindo, a questão que fica no ar, não são as respostas. Mas sim, essas perguntas que devemos fazer.

Será que é verdade?

Será que existe gente que recebe sem trabalhar?

Será que existe mesmo corrupção no Brasil?

Nós, integrantes da população e do povo, não temos a resposta. Muito menos, eu sei se isso é verdade. No entanto, temos o direito de fazer uma reflexão se isso realmente existe, se isso realmente é verdade, se essas coisas realmente acontecem.

Pois se for verdade, a cada pessoa que morre em um hospital por falta de atendimento, a cada pessoa que morre nas ruas por falta de segurança pública, a cada pessoa que sofre por falta de educação uma rede de educação pública, a cada pessoa que morre por falta de resgate imediato, a cada problema administrativo ou de infraestrutura ou até mesmo burocrático, tem em suas raízes, pessoas não qualificadas que estariam recebendo até sem trabalhar, ao invés de ter profissionais capazes, que estariam resolvendo esses problemas.

Mas isso é claro, se for verdade que existem pessoas que recebem sem trabalhar. apenas recompensa em terem sido cabos eleitorais, membros do partido, de ideologias similares, candidatos que não se elegeram, amigos, familiares ou coisas do tipo, e nada mais que isso.

Não sabemos se é verdade. Em suma, será que é verdade que existe mesmo corrupção no Brasil. Me despeço do nosso bate-papo informal, com essa provocação filosófica. Será que isso realmente existe?

Cada um, edificarás por meio de suas próprias reflexões, a sua própria resposta. Pois neste caso, também não temos resposta. Temos apenas perguntas.