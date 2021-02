A prefeitura de Guarapari realizou mudanças em seu primeiro escalão. A secretária Sônia Meriguete deixa a Secretaria Municipal da Educação (SEMED), para assumir a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos (SEMAD).

Sônia é uma das secretárias mais experientes da gestão e faz parte do grupo de pessoas com total confiança do prefeito Edson Magalhães (PSDB). A avaliação é que ela fez um ótimo trabalho na educação, com bons índices e bons projetos apresentados à sociedade. Em seu lugar na educação vai assumir a adjunta, Tamili Mardegan.

As mudanças foram anunciadas hoje pela manhã e fazem parte da nova estrutura que o prefeito quer montar para este seu mandato que vai até 2024. Com um vasto currículo, Edson conta com Sónia para ajudar a tocar a administração de Guarapari.

Currículo. Sônia é formada em Gestão Pública e Letras Português, com Pós-Graduação em Planejamento Educacional. Além de Secretária de Educação, ela foi Coordenadora Geral de Gabinete de Edson Magalhães na Assembleia Legislativa e Secretária de Desenvolvimento e Expansão Econômica.