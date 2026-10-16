Alerta de tempestade abrange 100% dos municípios capixabas neste sábado (17)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para este sábado (17), abrangendo a totalidade dos municípios do Espírito Santo. O aviso meteorológico tem início previsto para a meia-noite e segue válido até as 23h59 de sábado, com previsão de acumulados de chuva entre 20 mm e 30 mm por hora (podendo atingir até 50 mm no dia), rajadas de vento variando entre 40 km/h e 60 km/h, além de potencial para queda de granizo.

Conforme a avaliação do órgão de meteorologia, o nível de risco associado ao evento inclui possibilidades baixas de alagamentos, corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e danos a plantações.

Tendência do Tempo Para o Fim de Semana

A alteração nas condições do tempo é motivada pela aproximação e posterior avanço de um sistema frontal pelo oceano, na altura da costa capixaba:

Sexta-feira (16): A aproximação de uma frente fria de fraca intensidade favorece o aumento da nebulosidade e provoca instabilidade na maior parte do estado. No extremo Norte, o céu fica com muitas nuvens, porém sem registro de chuva. A atuação dos ventos de sudeste resulta em um ligeiro declínio nas temperaturas.

Sábado (17): Com o avanço da frente fria sobre o território capixaba, o tempo permanece instável em todas as regiões, com episódios de chuva ao longo do dia. Na Grande Vitória e no litoral Sul, a chuva pode ocorrer com intensidade moderada, enquanto nas demais áreas são esperadas pancadas rápidas. O ingresso de ventos frescos provoca nova queda na temperatura, deixando o clima mais ameno.

Domingo (18): O sistema frontal segue influenciando o tempo em todo o Estado, mantendo a cobertura de nuvens e a instabilidade. A condição para pancadas de chuva de intensidade moderada permanece concentrada na Grande Vitória e no litoral Sul, com ocorrência de pancadas isoladas e rápidas nas outras regiões.

Orientações e Cuidados com a Segurança

O Inmet reforçou um conjunto de recomendações para que a população se proteja durante o período de rajadas de vento e tempestade:

Proteção contra descargas e quedas: Não utilizar árvores como abrigo, reduzindo o risco de acidentes por descargas elétricas ou queda de galhos.

Estacionamento de veículos: Evitar parar automóveis próximos a placas publicitárias e torres de transmissão de energia.

Uso de equipamentos: Evitar o manuseio e uso de aparelhos eletrônicos que estejam conectados à rede elétrica através da tomada.

Para casos de emergência ou necessidade de auxílio, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.