Ministério da Saúde registra 1.023 casos confirmados e uma morte por mpox no país

O Brasil ultrapassou a marca de mil casos confirmados de mpox ao longo de 2026. Conforme dados extraídos do painel epidemiológico do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (12 de novembro de 2026), o país contabiliza um total de 1.023 casos confirmados e uma morte decorrente da infecção desde o início do ano.
O patamar atual reflete uma alta de aproximadamente 23% em comparação com o balanço anterior divulgado pela pasta, que registrava 832 ocorrências até o dia 6 de novembro — o equivalente a 191 novas confirmações em um intervalo de apenas seis dias. Além dos diagnósticos consolidados, o sistema monitora 46 casos prováveis e outros 581 suspeitos em fase de averiguação.
Concentração Geográfica e Evolução
A distribuição dos registros aponta forte concentração nas regiões Sudeste, com o Rio de Janeiro e São Paulo liderando o ranking nacional. Os cinco estados com maior número de casos confirmados e prováveis são:
Rio de Janeiro: 390 casos
São Paulo: 388 casos
Ceará: 61 casos
Minas Gerais: 45 casos
Distrito Federal: 41 casos
O monitoramento epidemiológico evidencia uma curva de aceleração nas últimas semanas, embora o volume acumulado de infecções permaneça distante do cenário enfrentado pelo Brasil em 2022, quando o surto nacional atingiu cerca de 10,5 mil diagnósticos e 14 óbitos.
Compra de Vacinas e Público-Alvo
Frente ao avanço das notificações, o Ministério da Saúde confirmou a aquisição de 25 mil doses da vacina contra a mpox, por meio de tratativas com o laboratório dinamarquês fabricante do insumo. O montante representa uma ampliação sobre a oferta inicial de 20 mil doses prevista anteriormente.
Até o momento, a pasta havia distribuído 3.650 doses a nove unidades federativas, incluindo Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. O Sistema Único de Saúde (SUS) não adota a vacinação em massa, restringindo a aplicação a grupos de maior vulnerabilidade clínica e ocupacional:
Pessoas vivendo com HIV/aids, com ênfase naquelas com comprometimento imunológico acentuado;
Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP);
Profissionais de laboratório que manuseiam amostras do vírus;
Indivíduos submetidos a contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados, mediante avaliação da vigilância em saúde.
O protocolo de imunização requer a aplicação de duas doses, com intervalo de 28 dias, administradas em centros de referência.
Sintomas e Formas de Transmissão
Causada por um vírus transmitido primordialmente pelo contato direto com lesões cutâneas de pessoas infectadas, a mpox provoca manifestações clínicas como lesões na pele (que evoluem de manchas a bolhas e crostas), febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e aumento dos gânglios linfáticos (ínguas). A transmissão também pode ocorrer por meio de secreções corporais e objetos contaminados, a exemplo de roupas de cama e toalhas, além de relações sexuais e contato íntimo prolongado.
A maior parte dos pacientes apresenta evolução benigna com recuperação entre duas e quatro semanas, com condutas terapêuticas focadas no alívio sintomático. A recomendação sanitária orienta que pessoas com suspeitas de infecção evitem contato físico e busquem atendimento médico imediato.