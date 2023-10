A Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves divulgou a data de abertura das inscrições para o concurso público municipal de 2023. A Câmara de Vereadores e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) também abriram vagas para o processo seletivo, totalizando 325 oportunidades.

Inscrições. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet através da página do concurso, acessando o site. O período de inscrição será do dia 01/11 às 18h do dia 06/12, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Vagas. Com aproximadamente 325 vagas e mais formação de cadastro de reserva, os 128 cargos irão atender escolaridades comprovadas nos níveis do ensino fundamental completo e incompleto, médio e técnico e ensino superior, com remuneração a depender da função pleiteada.

Provas. Conforme o anexo l do edital, as provas são objetivas, discursivas, práticas e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, para preenchimento de vagas existentes no quadro de pessoal e formação de cadastro de reserva, no período de vigência do concurso público, conforme as legislações vigentes.

Toda e qualquer solicitação de informação ou demanda referente às etapas do concurso público deverá ser feita através do telefone: (28) 3553-1939 ou (28) 99983-4846 de segunda a sexta-feira das 08h às 18 horas ou pelo e-mail [email protected].

Taxas de inscrição. As inscrições para o processo seletivo seguirão os seguintes valores: R$120,00 para os cargos de escolaridade de nível superior; R$90,00 para os cargos de escolaridade de nível médio e nível técnico; R$60,00 para os cargos de escolaridade de ensino fundamental completo e incompleto.

Serviço

Concurso da Prefeitura de Alfredo Chaves

Inscrições: 01/11 a 06/12

Acesse o edital: clique aqui