A Prefeitura Municipal de Vargem Alta anunciou a abertura do Edital nº 001/2023, visando preencher 189 vagas e formar cadastro de reserva. O edital divulgado promete oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

Vagas. Das vagas disponíveis, 14 são destinadas a cargos que requerem Ensino Fundamental Incompleto, enquanto outras 10 são para candidatos com Ensino Fundamental Completo. Aqueles que possuem nível Médio/Técnico podem concorrer a 78 vagas, e 87 oportunidades estão disponíveis para cargos de nível Superior.

Salário e carga horária. Os salários oferecidos variam de R$1.320,00, até R$2.445,08 para os cargos de nível Superior. A carga horária semanal varia de 20 a 40 horas, dependendo da função.

Inscrições. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever exclusivamente no site oficial do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), disponível em www.idcap.org.br, a partir desta segunda-feira (30) com prazo final de inscrições em 19/11.

As taxas de inscrição seguem os seguintes valores:

Nível Fundamental: R$ 60,00

Nível Médio/Técnico: R$ 80,00

Nível Superior: R$ 100,00

Provas. As provas objetivas e discursivas estão programadas para ocorrer no dia 17 de dezembro. Além disso, o período para solicitação de atendimento especial para realização das provas se estende do dia 30/10 a 19/11.

Serviço

Concurso da Prefeitura de Vargem Alta

Inscrições: 30/10 a 19/11

Provas: 17 de dezembro

Mais informações: clique aqui