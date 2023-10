Na noite do último sábado (28), um trágico acidente ceifou a vida de um motociclista de 30 anos na Rodovia ES-060, nas proximidades de Porto Grande, próximo a P12 em Guarapari.

Após receber um chamado sobre um capotamento com vítima fatal, a Polícia Militar se deslocou até o local. Lá, encontraram os Bombeiros prestando socorro ao motociclista, porém, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Acidente. O motociclista foi identificado como Junior Freire e era morador de Anchieta. Segundo testemunhas, um quebra-molas instalado recentemente no local sem a sinalização completa, pode ter sido um dos motivos da morte. Junior teria sido atropelado por um carro, logo após cair por não saber que existia esse novo quebra-molas na região.

Fugiu. De acordo com relatos de testemunhas, o veículo envolvido no acidente e seu condutor, após atingir o motociclista, evadiu-se do local sem prestar assistência.

Conforme informações da polícia, o corpo da vítima estava na via no sentido de Anchieta para Guarapari, enquanto a motocicleta que ele pilotava ficou a cerca de 20 metros de distância do corpo.

A Polícia Civil informou que o corpo do motociclista foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família. O incidente será objeto de investigação.

Sinalização. Após o acidente, os próprios moradores da região fizeram a pintura do quebra-molas, visando evitar futuras tragédias. O portal 27 procurou o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para obter esclarecimentos relativos a sinalização no trecho onde o acidente aconteceu e o órgão enviou a seguinte resposta:

“O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que o local já contava com a sinalização vertical (placa) indicando a presença de quebra-molas. O DER-ES informa ainda que a equipe do Órgão instalou o redutor de velocidade no local, mas a sua pintura não pôde ser concluída naquele mesmo dia devido à necessidade de garantir a aderência adequada da tinta ao dispositivo.”