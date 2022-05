A Prefeitura de Anchieta definiu os prazos para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano 2022 e a taxa de localização e funcionamento. Até 30 de junho é o prazo máximo para pagamento do IPTU 2022 com 15% de desconto em Anchieta. Já quem for pagar a taxa de localização e funcionamento até 30 de junho terá 10% de desconto.

Mas quem preferir parcelar o imposto poderá pagar em até quatro vezes, ou seja, em junho, julho, agosto e setembro, sem desconto. Uma das novidades este ano é a permissão do pagamento via pix.

Os carnês serão entregues pelos serviços dos Correios na residência dos proprietários dos imóveis. A secretaria Municipal da Fazenda informa que eles podem também ser resgatados no site da prefeitura. (clique aqui).

Informações: (28) 3236-1032 / 1470.