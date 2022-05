O caso do jovem que teve a barriga aberta em praia de Guarapari continua rendendo. Em vídeo publicado em suas redes sociais no último domingo (1), o jovem Gabriel Muniz, finalmente se apresentou publicamente e defendeu a namorada.

De acordo com ele no vídeo. “Primeiro de tudo. É óbvio que minha namorada não tem nada a ver com isso. Ela, assim como eu, é uma vítima desse acontecimento e fica claro que tinha uma terceira pessoa ali que fez isso com nós dois”, diz ele explicando ainda que foram roubados.

No vídeo Gabriel segue dando sua versão dos acontecimentos e do que ele acredita que ocorreu, diferentemente do que a polícia e principalmente o Ministério Público tem como linha de entendimento até o momento.

O Ministério Público inclusive, ofereceu denúncia pelo crime de lesão corporal grave contra a namorada de Gabriel, identificada como Lívia Lima Simões Paiva Pereira. A justiça aceitou a denúncia e a pena de reclusão para o crime é de 2 a 8 anos. A jovem deve responder ao processo em liberdade. Confira o vídeo.