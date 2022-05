No último domingo (1º), o Museu e Atelier Homero Massena abriu excepcionalmente para atender um grupo de artistas de outros países da América Latina e de São Paulo, que visitaram o local para conhecer de perto a trajetória e as obras do artista plástico Homero Massena.

De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, “após quatro anos fechado ao público, o Museu foi reaberto em fevereiro todo restaurado, contemplando as pinturas internas e externas, com tinta que remete às cores originais, além do acervo de móveis e utensílios – óculos, pincéis, inúmeras cartas, livros, diplomas e camas”.

Os pintores Edna Santos, de São Paulo, Yoely Alegre, do Chile, Maria Teresa Bobbio, da Argentina, e a anfitriã Angela Gomes, do ES, também visitaram o Farol Santa Luzia, Convento da Penha e Casa da Memória.

“Os artistas desembarcaram no Espírito Santo para participação em uma exposição internacional de arte naif, e, guiados por Liliana Valencia, aproveitaram para conhecer a história e a cultura canela-verde nos nossos atrativos”, informou o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior.

Números

De dezembro de 2021 a abril de 2022, os principais atrativos históricos e culturais vilavelhenses receberam aproximadamente 2 milhões de turistas. O Farol Santa Luzia recebeu 29.711 visitantes, a Casa da Memória 11.889, a Igreja do Rosário 4.137, o Museu Homero Massena um total de 1.638 (lembrando que o espaço reabriu no final do mês de fevereiro) e o Convento da Penha cerca de 1,8 milhão de turistas e visitantes.

Quando e como visitar:

Convento da Penha

De segunda a sábado, 7h às 15h (com transmissão pelas redes sociais);

Abertura dos portões às 06h e liberação dos primeiros 40 carros para assistirem a missa das 7h.

Aos domingos, 6h, 9h e às 16h (com transmissão pelas redes sociais)

Aos domingos os portões são abertos às 5h com acesso liberado aos primeiros 40 automóveis que chegarem para a missa das 6h.

Casa da Memória

Endereço: Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 10 às 16h. Sábados, domingos e feriados: das 09 às 18h.

Não abre segunda-feira. Prainha

Igreja do Rosário

Endereço: Rua Vasco Coutinho, s/n, Prainha

Dias e horários das missas – todas as terças-feiras e primeira sexta-feira do mês às 19h30; e domingos às 8 horas.

Dias e horários de visitação: segundas à sextas-feiras, 9 às 16h30 (entrada do último grupo de visitantes).

Farol Santa Luzia

Endereço: Rua Santa Luzia, 2, Praia da Costa

Dias e horários de visitação: terça-feira a domingo, das 9 às 16h30 (entrada do último grupo de visitantes)

Obs.: O Farol fecha às segundas-feiras para manutenção, podendo este dia ser alterado em períodos de feriados prolongados.

Museu e Atelier Homero Massena

Endereço: Rua Antônio Ferreira Queiroz, 281, Prainha.

Horário: Terça a sábado, das 9h às 16h