O presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL na manhã desta terça-feira (30), em Brasília. Na cerimônia, o chefe do executivo disse se sentir “em casa”, fazendo acenos aos parlamentares presentes no evento. A cerimônia de filiação, que aconteceu na sede do partido em Brasília, contou com a presença do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e integrantes do governo.

Em seu discurso, Bolsonaro criticou o Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira. Após o evento fechado, Bolsonaro subiu em trio elétrico na frente do centro de convenções para falar com seus apoiadores. A área externa, no entanto, estava muito mais vazia do que a interna, onde houve aglomeração.

Partidos. Eleito presidente pelo PSL em 2018, Bolsonaro abandonou o partido em 2019 devido a divergências com a cúpula da legenda. Na época, o atual presidente chegou a articular a criação do partido “Aliança Pelo Brasil”, que não passou da fase de coleta de assinaturas, obtendo um terço da quantidade exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a nona legenda de Bolsonaro em sua carreira política. Em 30 anos, Jair Bolsonaro já passou por PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e PSL.