Um hospital histórico em que várias pessoas nasceram em Guarapari está sendo colocado à venda. O portal 27 recebeu a informação que o prédio do hospital, que está fechado a vários anos, está à venda por um lance mínimo de R$ 400 mil reais.

Fechado. O hospital foi fechado, descredenciado e interditado, logo após uma crise de saúde que levou a mortes de 9 recém-nascidos. Esse fato fechou a única maternidade pública da cidade, que levou o governo do Estado a fazer uma parceria com o município, na época comandado pelo prefeito Orly Gomes.

Novo Hospital. Foi feito um convênio, colocando no prédio da antiga Unidade de Pronto Atendimento Infantil (UPAI), na Praia do Morro, que pertence ao município de Guarapari, para que fosse criado no mesmo local, o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), que é coordenado pela mesma entidade do hospital de Cachoeiro.

Leilão. O imóvel tem três andares e um total de 336,00 metros quadrados. O leilão ocorrerá na terça-feira (14/12) às 14h00. R$ 400.000,00 é o lance mínimo no 1° leilão e R$ 240.000,00 no 2° leilão. Os interessados podem acessar www.buaizleiloes.com.br para mais informações.