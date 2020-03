De moto e de carro, manifestantes percorreram avenidas e ruas de Guarapari, pedindo a reabertura do comércio. O protesto acabou na porta da prefeitura. Os organizadores foram recebidos por secretários, que declaram que o município está seguindo o decreto do Governo do Estado.

Mais cedo, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Guarapari, se reuniram com o prefeito Edson Magalhães na prefeitura, com o objetivo de buscar flexibilização no decreto que proíbe a maioria do comércio de abrir.

“A CDL Guarapari e o Sindilojas Guarapari, juntamente com a Prefeitura Municipal de Guarapari, estão buscando o entendimento para que o decreto do Governo do Estado seja flexibilizado, mas no momento o decreto está vigente e precisa ser cumprido”, informou o comunicado assinado pelas entidades.

A prefeitura de Guarapari esclareceu que o decreto vigente neste momento, e impede a abertura do comércio, é o do Governo do Estado, e deve ser seguido, até que alguma ação de flexibilização seja realizada pelo próprio governo.

O empresário que descumprir a medida de suspensão, mantendo o funcionamento normal do estabelecimento comercial, pode estar sujeito a sansões pecuniário (multa), administrativa (interdição do estabelecimento) e criminal (infração de medida sanitária preventiva).

Decreto do Estado permite o funcionamento de:

Supermercados

Farmácias

Padarias

Serviços de alimentação

Cuidado com os animais

Postos de combustíveis

Lojas de conveniência

Feiras livres

Hotéis e Pousadas

Indústrias

Mecânicas

Telecomunicações

Clínicas Médicas