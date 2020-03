A Secretária Municipal de Turismo de Guarapari, Letícia Regina, apareceu em vídeo divulgado pela assessoria da prefeitura, pedindo que as pessoas continuem seu isolamento social. “Solicito que realmente as pessoas tenham a sensibilidade de estar em isolamento social”, disse.

Sem casos. Ainda no vídeo, ela faz o pedido para que assim, Guarapari mantenha a prevenção, e pede que as pessoas de outros Estados, cidades e da Grande Vitória, não venham para a cidade. “Para que nossa Guarapari possa continuar com o cenário de nenhum caso confirmado”, e continua. “pessoal que gosta de curtir o final de semana em Guarapari, não é o momento”, afirmou. Confira o vídeo da Secretaria de Turismo.