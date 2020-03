A Câmara Municipal de Guarapari vai realizar uma sessão extraordinária, neste sábado (28), às 19h, para votar projetos de combate a pandemia do coronavírus.

Os Projetos de Lei que serão apreciados pelos parlamentares são o nº 30/2020 e 31/2020. O primeiro trata da realização de um processo seletivo para a contratação de médicos que vão atuar por tempo determinado no atendimento das pessoas com suspeita de estar com o COVID-19, mais conhecido como coronavírus.

Um milhão. O segundo no valor de R$ 1.325.000,00, autoriza a prefeitura a adquirir equipamentos e material de consumo para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), que deverá ser utilizado no combate da doença.

Informações. A votação, que será realizada excepcionalmente em um sábado, foi convocada pelo presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PRB), depois de ouvir os vereadores e se certificar de que os projetos realmente são de extrema importância para o combate a pandemia do coronavírus. Aliás, sobre este assunto, os vereadores querem mais detalhes do que vai ser realmente adquirido, já que exercem o papel de fiscalizadores da aplicação dos recursos públicos.

O presidente ressaltou que os vereadores trabalham em prol da população de Guarapari, estão sempre disponíveis para atender as necessidades povo e, especialmente, tudo que envolve o combate da propagação do coronavírus na cidade. “As sessões ordinárias estão suspensas devido a pandemia do coronavírus, mas nós vereadores estamos à disposição do município para auxiliar no combate a essa doença. Então decidimos marcar essa extraordinária para mostrar para a população que estamos sempre prontos a fazer o melhor, seja a que hora for. Tenho certeza que vamos vencer essa guerra!”, finalizou Enis.

Sem público. Para evitar aglomerações, a sessão extraordinária será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) apenas com a presença dos vereadores e dos servidores da Casa de Leis que auxiliam no desenvolvimento da votação.