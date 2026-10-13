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Às vésperas das eleições, Lula autoriza bloqueio de celulares em unidades prisionais

O governo federal instituiu nesta terça-feira (13 de outubro) o Programa Nacional de Neutralização de Comunicações Ilícitas em Estabelecimentos Penais. A medida, formalizada por decreto presidencial, cria um plano integrado para impedir o uso de celulares e outros dispositivos de radiocomunicação no interior das unidades prisionais brasileiras.

A iniciativa estabelece uma ação coordenada entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), os governos estaduais e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Cadastro Nacional de Perímetros de Segurança

Uma das principais inovações do decreto é a criação do Cadastro Nacional de Perímetros de Segurança Penitenciária. O sistema reunirá informações georreferenciadas mapeando a localização exata das unidades prisionais e suas respectivas áreas de entorno.

O cadastro será gerenciado pelo Ministério da Justiça e totalmente integrado ao Sistema Nacional de Informações Penais (Sisdepen), permitindo delimitar com precisão geográfica as zonas onde o sinal de telecomunicação deverá ser restringido ou neutralizado.

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Destaque, Política

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