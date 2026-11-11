Pazolini retoma atividades como delegado e participa de operação contra facção criminosa

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, voltou a atuar como delegado da Polícia Civil nesta quarta-feira (11) e participou de uma operação de combate à expansão da atuação do Comando Vermelho em Vitória. A ação resultou na prisão de mais de dez suspeitos e mobilizou 170 policiais civis e 25 viaturas.

Deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a Operação Contenção tem como objetivo cumprir 25 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória. Os investigados são suspeitos de envolvimento em homicídios, roubos, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas.

As investigações apontam que integrantes do grupo intimidavam moradores do bairro Resistência e região utilizando armas de fogo. A polícia também apura uma possível ligação da organização criminosa com integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, especialmente no abastecimento de armas e drogas.

Coordenada pelo delegado Augusto Giorno, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), a operação conta com a participação da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Guarda Municipal de Vitória.

Desde as primeiras horas da manhã, Pazolini esteve nas ruas, cumprindo atividades operacionais. Em publicação nas redes sociais, afirmou que segue com o mesmo compromisso e dedicação de sempre no serviço de proteção à população capixaba.

O futuro governador também destacou a importância da integração entre as forças de segurança. Segundo ele, a cooperação, a inteligência e a união de esforços são fundamentais para fortalecer a segurança pública.

Pazolini voltou a atuar como delegado enquanto aguarda a posse no Governo do Estado, prevista para janeiro de 2027. Ele reforçou que, independentemente do cargo que ocupe, sua missão permanece a mesma: trabalhar pelas pessoas com transparência, responsabilidade e orgulho. “Seguimos firmes pelo Espírito Santo”, concluiu.