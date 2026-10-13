Vaticano afirma que cirurgia de Papa Leão XIV foi um sucesso

O papa Leão XIV foi submetido a uma cirurgia nesta terça-feira (13), no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, na Itália, para a retirada de um nódulo no pulmão. Segundo comunicado divulgado pelo Vaticano, o procedimento foi concluído com sucesso, dentro do tempo previsto, e o pontífice já havia retornado ao quarto no início da noite, pelo horário local.

“A intervenção foi concluída positivamente, no tempo e no modo previstos, e o Santo Padre já voltou para o quarto”, informou a nota divulgada pouco antes das 20h na Itália, equivalente às 15h em Brasília.

A cirurgia foi realizada no fim da tarde por uma equipe médica coordenada por Stefano Margaritora, diretor de cirurgia torácica do hospital. A previsão é que o papa permaneça internado por aproximadamente sete dias para recuperação.

Nódulo foi identificado em exames de rotina

O próprio Leão XIV revelou que precisaria passar pelo procedimento no último domingo (11), após a tradicional oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o pontífice informou aos fiéis que os médicos haviam identificado um nódulo no pulmão durante exames recentes.

“Recentemente, durante alguns exames, os médicos encontraram um nódulo circunscrito ao pulmão, identificado em uma fase muito inicial e bem localizado”, declarou.

Posteriormente, o Vaticano esclareceu que o nódulo foi descoberto durante exames de rotina e que o papa não apresentava sintomas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a natureza da alteração, se benigna ou maligna, nem sobre a realização de uma eventual biópsia.

A internação marca o primeiro problema de saúde de Leão XIV divulgado publicamente desde sua eleição, em maio de 2025.

Agenda suspensa e viagem mantida

O pontífice chegou ao hospital pouco depois das 13h, no horário italiano, e foi recebido por integrantes da direção da unidade de saúde. Na chegada, acenou para curiosos, fiéis e pacientes que aguardavam no local.

Durante a internação, Leão XIV ficará acomodado no décimo andar do hospital. Ele não ocupará a suíte tradicionalmente reservada aos papas, que passa por reformas.

O Vaticano informou que os compromissos oficiais do pontífice estão suspensos até 20 de outubro. Apesar da internação, Leão XIV continuará exercendo suas funções à frente da Igreja Católica.

A viagem prevista para a América do Sul, entre os dias 6 e 17 de novembro, permanece confirmada na agenda oficial.

Antes de ser internado, o papa também teve duas nomeações divulgadas pelo Vaticano. Entre elas está a do bispo brasileiro Francisco Cota de Oliveira, transferido da Diocese de Sete Lagoas para assumir a Diocese de Itabira-Fabriciano, ambas em Minas Gerais.

Hospital já recebeu outros dois papas

O Hospital Agostino Gemelli tem um histórico de atendimento a pontífices. Leão XIV é o terceiro papa a passar por cirurgia na unidade, que já recebeu João Paulo II e Francisco.

João Paulo II foi levado ao hospital em 1981, após sofrer um atentado na Praça de São Pedro. O episódio marcou a primeira vez que um papa foi tratado fora do Vaticano. Ao longo dos anos seguintes, o pontífice polonês voltou a ser internado diversas vezes, em razão de diferentes problemas de saúde, incluindo complicações respiratórias, cardíacas e a doença de Parkinson. Ele morreu em 2005, aos 84 anos, no Vaticano.

Francisco, antecessor de Leão XIV, também passou por procedimentos cirúrgicos no hospital. Em 2021, foi submetido a uma operação programada no cólon para tratar uma diverticulite. Dois anos depois, passou por outra cirurgia para a retirada de uma hérnia abdominal.

Em abril de 2025, semanas antes de morrer, Francisco permaneceu internado no Gemelli por quase 40 dias devido a uma pneumonia bilateral. Ele morreu aos 88 anos, no Vaticano, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), seguido de insuficiência cardíaca.