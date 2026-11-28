Uma explosão acidental em um depósito de explosivos localizado ao lado da escola Shagai, em Asadabad, capital da província de Kunar, no leste do Afeganistão, deixou 10 estudantes mortos e cerca de 110 feridos neste sábado (28 de novembro de 2026). O incidente aconteceu por volta das 10h (horário local), na área de Andarsir.
Inicialmente, autoridades locais haviam divulgado um balanço de sete mortos e pouco mais de 90 feridos encaminhados ao hospital provincial. Posteriormente, o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani, atualizou os números para 10 alunos mortos e 110 feridos — entre eles crianças e adolescentes com idades entre 8 e 15 anos, parte dos quais permanece hospitalizada. Autoridades da região alertaram ainda que o número de vítimas pode subir.
A força da detonação danificou parcialmente a estrutura da escola Shagai e espalhou materiais escolares pelo entorno do imóvel atingido.
Origem do Material e Investigação
De acordo com informações preliminares das autoridades, a explosão teve origem em um depósito de materiais explosivos vinculados a atividades de mineração ou às obras de construção de uma estrada entre as províncias de Kunar e Nuristan.
O porta-voz adjunto do governo, Hamdullah Fitrat, afirmou que há indícios iniciais de negligência e falta de precaução no armazenamento dos explosivos. Segundo Sami ul Haq Bayan, uma investigação está em andamento para esclarecer as circunstâncias exatas do ocorrido.
O episódio acontece três meses após outro caso grave envolvendo estudantes no país: em agosto, um ataque com granadas de mão contra um complexo escolar na capital afegã, Cabul, deixou mais de 40 crianças feridas, com idades entre 9 e 14 anos.