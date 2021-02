O estudo foi contratado pela Associação de Bares, Restaurantes e Casas Noturnas (Abrecan) de Guarapari e realizado por uma profissional doutora em farmácia. Nele foi mostrado a forma como é calculada a matriz de risco e as medidas que Guarapari precisa tomar para voltar ao nível moderado.

O presidente da Abrecan, Marcelo Meira, comentou sobre o estudo e a reunião que a associação teve com a prefeitura, onde o apresentou.

“Nós contratamos um estudo com uma farmacêutica doutorada que nos trouxe o entendimento de como é feito o cálculo da matriz de risco, é bem complexo. A quantidade de ativos faz muita diferença e não conseguimos enxergar isso no portal estadual, então essa profissional contratada fez o estudo e trouxe para uma reunião que fizemos junto da prefeitura, da secretaria de saúde, de vereadores e foi muito importante para que possamos entender o que podemos fazer para reduzir o risco”, disse Marcelo.

Segundo o empresário, a associação também está em contato com o governo estadual para que seja considerado durante o cálculo do risco a quantidade de pessoas que atualmente estão na cidade, e não a população fixa de fora de temporada.

“Estamos tentando também com o governo do estado para que seja adicionado o quantitativo habitacional flutuante, ou seja, as pessoas que vieram morar aqui porque trabalham em home office e os turistas que passam o verão aqui também sejam contabilizados para fazer os cálculos, isso faria com que saísse de 124 mil habitantes para 200 ou 300 mil, ajudando a abaixar o risco.”

Marcelo finalizou falando sobre o bom resultado da reunião e os cuidados que devem ser tomados para que o município tenha o nível de risco reduzido e se mantenha baixo.

“A reunião foi bem proveitosa, mas o mais importante disso tudo, para que as coisas voltem ao normal, é a população fazer o dever de casa, precisam usar a máscara, higienizar as mãos com álcool em gel, tentar manter o distanciamento, isso é imprescindível para diminuir o nível de risco”, terminou o presidente da associação.

A Prefeitura Municipal de Guarapari publicou uma notícia falando sobre a situação, confira abaixo as falas da Gerente de Vigilância Epidemiológica, Ludmila Maretto e da Secretária Municipal de Saúde, Alessandra Albani, sobre as medidas tomadas pelo município e sobre a matriz de risco.

“Com dados dessa quarta-feira, o município estaria no risco moderado, mas tudo depende dos números a serem registrados no decorrer da semana, uma vez que a Matriz de Risco é divulgada pelo Governo do Estado, toda sexta-feira”, disse Ludmila.

“O momento agora não é de lazer e sim de manter o cuidado com o próximo. Essa pandemia está chegando a um ano, começamos o processo de vacinação, mas ainda falta muito para que todos sejam vacinados. Sabemos que o mais importante agora é manter os cuidados, somente assim podemos ficar livre desse vírus”, completou Alessandra.