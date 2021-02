Em jogo realizado nesta quinta-feira, às 12 horas, o Palmeiras disputou o 3º lugar do campeonato Mundial de Clubes contra o time egípcio, Al Ahly, sendo batido nos pênaltis. Com isso, o clube se tornou o primeiro campeão da libertadores a ficar em 4º lugar no torneio.

Após perder por 1 a 0 contra o Tigres, do México, o Palmeiras foi disputar o prêmio de consolação com o Al Ahly, porém, após várias chances desperdiçadas e com uma boa atuação do goleiro El Shenawi, o jogo foi decidido nos pênaltis.

Nas cobranças, o time brasileiro começou errando os dois primeiros lances, Rony e Luiz Adriano não conseguiram converter os chutes em gols, no entanto, Gustavo Scarpa e Gustavo Gómez salvaram o sonho do verdão em tentar uma conquista no mundial, o time egípcio também errou duas e acertou duas.

A disputa foi para o chute final empatada em 2 a 2 e, após erro de Felipe Melo, o atacante Ajayi acertou a cobrança e garantiu o 3º lugar para o Al Ahly. Com o resultado, o Palmeiras se tornou o primeiro time brasileiro e o primeiro time sul-americano a perder o prêmio de consolação de 3º lugar e ficar em 4º no Mundial de Clubes.

O time agora volta para o Brasil onde irá disputar ainda as rodadas finais do Brasileirão (o time é o 7º colocado e tem 53 pontos) e os jogos de ida e volta da final da Copa do Brasil, estes últimos sendo jogados nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Bayern de Munique (Alemanha) e Tigres (México) se enfrentam hoje às 15 horas pelo título de campeão mundial.