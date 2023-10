Os números do balanço de 2023 do feriado de 12 de outubro nas rodovias federais do ES demonstram diminuição no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais que cortam o ES. Este ano, com o recesso de quatro dias, abrangendo os dias 12 a 15/10, tivemos o registro de um óbito e outras 29 pessoas que ficaram feridas em 24 acidentes no período.

No feriado da Independência deste mesmo ano, que contemplou os mesmos quatro dias de intervalo, foram registrados seis óbitos, 40 feridos e 25 acidentes, o que caracterizou para este feriado do Dia das Crianças uma queda de 83% no número de vítimas fatais, queda de 28% no número de feridos e queda de 4% no número total de acidentes.

O entendimento é que o planejamento, o mapeamento e a ocupação dos locais críticos pela PRF, com o objetivo de garantir um trânsito mais seguro, fez-se valer, coibindo a prática de infrações, dentre outras, como o excesso de velocidade, a ultrapassagem na faixa contínua e a embriaguez ao volante, infrações essas que impactam diretamente e de forma relevante nos resultados das operações no que tange os indicativos de letalidade, gravidade e quantidade de acidentes.

O excesso de velocidade, no feriado de 07 de setembro, foram 959 condutores flagrados pelos radares da PRF, contra 694 neste feriado de 12 de outubro. Já a ultrapassagem proibida obteve 163 casos no recesso da Independência contra 192 do feriado deste mês. Ainda, no feriado de setembro, foram 807 testes de alcoolemia e 14 notificações por beber e dirigir, contra 666 testes de bafômetro e 24 notificações por embriaguez ao volante neste feriado do Dia das Crianças.

No trabalho desenvolvido, a PRF no ES fiscalizou 2.111 veículos neste feriado de outubro, verificando a condição de documentos de 2.286 pessoas. Os agentes também extraíram 1585 autos de infrações, recolheram ao pátio 89 veículos e detiveram em flagrante 09 pessoas.

Por fim, vale ressaltar os festejos que ocorreram no estado do ES durante todo os quatro dias deste feriado de outubro: Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante e Oktoberfest em Domingos Martins, acontecimentos que provocam grande concentração de pessoas e que motivam um aumento substancial na circulação de veículos na região, considerando que ambos os eventos ocorrem em locais muito próximos à BR-262.