A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope), está ofertando aos professores e pedagogos das Redes Estadual e Municipais de Ensino, a formação em Produção de Videoaulas. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (16) e seguem até o próximo dia 27 de outubro.

O curso tem como objetivo capacitar os profissionais da educação para dominar os elementos necessários à produção de videoaulas, preparando o cursista para planejar, gravar, editar, transmitir e disponibilizar suas próprias aulas em vídeo de forma eficiente e de alta qualidade.

“Ao final da formação, além de estarem melhor preparados para oferecer uma experiência educacional mais completa aos seus alunos, espera-se que os profissionais também sejam capazes de propor atividades educativas que tomam o vídeo como um elemento central desse processo”, disse o técnico pedagógico da Sedu, Felipe Nascimento Gaze.

Serviço

Formação em Produção de Videoaulas

Inscrição: 16 a 27 de outubro de 2023

Link de inscrição: https://formacoes.sedu.es.gov.br/

Carga horária: 20 horas

Período da formação: 06 de novembro a 20 de dezembro de 2023

Modalidade: Ensino a Distância (EaD) Autoinstrucional

Público-alvo: Professores e pedagogos das Redes Municipais e Estadual do Espírito Santo