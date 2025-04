PRF apreende 9 kg de crack e prende foragido na BR-101 em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 9 quilos de crack e efetuou a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto, na noite de ontem, quarta-feira (16), durante uma fiscalização no km 345 da BR-101, em Guarapari, no Espírito Santo.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h50, quando agentes da PRF abordaram um veículo Renault Logan. Durante a inspeção, os policiais pediram que o motorista abaixasse os vidros traseiros e, ao fazê-lo, foram avistadas duas caixas de papelão parcialmente abertas no banco traseiro. No interior das embalagens, havia invólucros plásticos contendo uma substância com características semelhantes ao crack.

O condutor alegou ser motorista de aplicativo e informou que havia sido contratado para realizar o transporte de uma encomenda retirada no Posto Floresta, às margens da rodovia. Segundo ele, as caixas foram entregues por um homem desconhecido que dirigia um caminhão caçamba azul. O motorista afirmou ainda ter recebido R$ 500 como adiantamento para levar a carga até a rodoviária de Vitória.

No banco do passageiro estava outro homem, que declarou estar apenas acompanhando o motorista durante o serviço. Na checagem dos documentos, os policiais constataram que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto.

Os dois homens, juntamente com o entorpecente apreendido, foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Guarapari, onde o caso seguirá sob investigação.

