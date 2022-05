O vice-líder do Governo na Câmara, deputado Evair de Melo, divulgou em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (11), a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro aceitou seu convite e confirmou sua visita ao Espírito Santo pela segunda vez, entre os próximos dias 27 e 28 de maio. O presidente virá para inaugurar a pista do Aeroporto de Linhares e visitar obras federais no Estado, como a construção do Contorno do Mestre Álvaro, entre outras.

Anchieta. Segundo Evair, Bolsonaro também deverá visitar o Convento da Penha, em Vila Velha – cujas obras de restauro foram realizadas com recursos federais de emenda parlamentar destinada pelo deputado – e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, no município de Anchieta, que passou por obras de restauração e readequação para ser transformado em Museu.

Os recursos para este projeto (R$ 10,5 milhões) foram viabilizados por meio de articulação de Evair e a, assim como no Convento da Penha, os trabalhos foram coordenados pelo IPHAN.

“Depois de fazermos reiterados convites, enfim o Gabinete da Presidência da República confirmou esta agenda, que articulamos junto ao Ministério da Infraestrutura e ao Ministério do Turismo. Entretanto, o roteiro oficial da visita só deverá ser informado e divulgado dias antes da viagem, provavelmente entre 25 e 26 de maio. A primeira visita do presidente Jair Bolsonaro ao Espírito Santo aconteceu em junho do ano passado, quando esteve em Vitória, São Mateus, Linhares e Aracruz. Desta vez, além de visitar obras federais no Estado, ele também quer conhecer os monumentos históricos capixabas que remontam a memória da colonização do Brasil”, informou o deputado Evair.