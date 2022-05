Um dos principais destinos turísticos da microrregião Litoral Sul, o município de Marataízes vai receber investimentos que vão melhorar a qualidade de vida dos habitantes e também vão contribuir para o turismo.

Nesta quinta-feira (12), o governador do Estado, Renato Casagrande anunciou mais de R$ 55 milhões em obras de drenagem, pavimentação, ciclovia, calçada cidadã e praças para urbanização e paisagismo da Lagoa do Meio. Também serão destinados recursos do Fundo Cidades para elaboração da carteira de projetos e obras de infraestrutura.

“Estamos felizes com os investimentos que temos feito aqui na cidade. Marataízes ganha muito com essa parceria entre o Estado e o Município. São obras e entregas nas áreas da educação, infraestrutura e na saúde com a nova base do SAMU 192. Hoje anunciamos as obras de urbanização da Lagoa do Meio, que certamente vão marcar a história da cidade. Essa é uma região que é rica em turismo, mas antes de fazermos uma obra para o turista, fazemos para os moradores. Quando a pessoa que vive aqui se sente bem, recebe melhor os turistas”, afirmou o governador Casagrande, ao lado do prefeito do município, Tininho Batista.

O convênio firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e o Município contempla a construção de calçadão, ciclovia e uma praça. As demais intervenções incluem 3.576 metros de rede de drenagem, 26.000 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 8.000 metros de meio fio, 1.700 metros quadrados de ladrilho hidráulico e mais 1.200 metros quadrados de sinalização horizontal e vertical.

O paisagismo vai contar com o plantio de 8.680 mudas de arbusto, 1.554 metros quadrados de revestimento com grama em placas e 157.000 mudas de árvores. O espaço terá ainda uma academia funcional com mobiliário, incluindo bicicletário e bancos de concreto e madeira. Já o playground terá 516 metros quadrados de piso em borracha, balanços duplos, gangorras duplas e escorregadores.

“A execução dessa obra trará mais mobilidade, acessibilidade e contemplará a região com uma praça, calçadão, ciclovia, playground para atividades recreativas e academia funcional para atividades físicas, contribuindo dessa maneira com a revitalização do urbanismo e paisagismo da área no entorno da Lagoa do Meio. Teremos uma melhoria significativa na qualidade de vida da população e consequente crescimento do turismo na região”, pontuou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Octavio Guimarães.

Fundo Cidades

Além da assinatura desse convênio, o governador Renato Casagrande autorizou a transferência de aproximadamente R$ 3 milhões em recursos do Fundo Cidades. Além dos R$ 500 mil destinados à elaboração da carteira de projetos estruturantes, o Município vai receber R$ 2,47 milhões para aplicação na execução das obras de construção de estações elevatórias de esgoto nos bairros Santa Tereza e Santa Rita.

De acordo com a secretária de Estado de Economia e Planejamento, Maria Emanuela Alves Pedroso, a partir da construção dessa carteira de projetos, o Município se torna apto a captar mais recursos não apenas do Governo do Estado, mas também dos programas do Governo Federal e demais fontes. Ela também ressaltou a importância dos investimentos em esgotamento sanitário.

“Os novos equipamentos vão contribuir para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, além de proteger o meio ambiente. Favorecendo também o município em relação ao turismo, que é um dos seus principais potenciais”, completou a secretária.